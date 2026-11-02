سخنگوی صنعت برق گفت: افزایش اخیر هزینه برق، ناشی از تغییر نرخ سوخت نیروگاهی است و بر اساس الگوی مصرف، مشترکان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نحوه تعیین تعرفه برق گفت: قیمت برق سالانه یک‌بار و بر اساس مؤلفه‌های مختلف مورد بازنگری قرار می‌گیرد و تغییرات آن از ابتدای اردیبهشت هر سال اعمال می‌شود.

وی افزود: افزایش اخیر هزینه برق مربوط به مؤلفه سوخت نیروگاهی است. نرخ سوخت نیروگاه‌ها بر اساس نرخ گواهی سوختی تعیین می‌شود که وزارت نفت اعلام می‌کند و کارگروهی نیز نحوه اعمال هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق را مشخص می‌کند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با تغییر نرخ سوخت نیروگاه‌ها، هزینه تولید برق افزایش می‌یابد، گفت: این افزایش هزینه در چرخه تولید و عرضه برق در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، اما میزان تأثیر آن بر قبض مشترکان بر اساس میزان مصرف متفاوت است.

ذبیح‌زاده تأکید کرد: مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند، کمترین تأثیر را از این افزایش خواهند پذیرفت.

وی افزود: حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند که برای این گروه، افزایش هزینه به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷ هزار تومان در قبض برق خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق گفت: برای مشترکانی که تا یک‌ونیم برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند، هزینه بیشتری اعمال می‌شود و هرچه میزان مصرف از الگو فراتر برود، سهم هزینه پرداختی نیز افزایش خواهد یافت.