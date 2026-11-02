

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز این رقابت‌ها امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه در تفنگ بادی ۱۰ متر مردان و بانوان در خط آتش قرار می‌گیرند. در هر بخش ۳ سهمیه المپیک توزیع خواهد شد.

برنامه مسابقات تفنگ بادی ۱۰ متر، سه‌شنبه، ۱۲ آبان ماه:

مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان: ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳/ فینال ساعت ۱۵

مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان، ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷/ فینال ساعت ۱۹

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان دوحه تا ۱۴ نوامبر ادامه خواهد داشت و در جریان آن، ۳۶ سهمیه المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ در ۱۲ ماده انفرادی توزیع می‌شود.