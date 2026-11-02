به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر در حاشیه مراسم معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در مقایسه با شهریه دریافتی مدارس غیرانتفاعی و سایر مراکز آموزشی نیز شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کمتر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای دانشجویان افزود: تسهیلاتی برای دانشجویان پیش‌بینی شده تا بتوانند وام‌های مورد نیاز خود را به‌سادگی دریافت کنند و از این بابت با مشکلی مواجه نباشند.

وی درباره وضع آموزش در دانشگاه‌ها و آمادگی برای برگزاری آموزش غیرحضوری گفت: در حال حاضر، هر سه دستگاه آموزش عالی، شامل دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت، برنامه آموزش حضوری دارند؛ اما این موضوع به معنای نداشتن آمادگی برای تغییر شرایط نیست و ما آمادگی لازم را در این زمینه داریم.

رنجبر با اشاره به احتمال بروز شرایط جنگی و ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها تصریح کرد: آمادگی کامل داریم که در صورت نیاز، از آموزش حضوری خارج شویم و فعالیت‌های آموزشی را به شکل غیرحضوری ادامه دهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه دانشگاه از نظر زیرساخت‌های لازم برای آموزش غیرحضوری مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: از نظر سرور‌ها و تجهیزات نیز مشکلی نداریم. سال گذشته بیش از یک همت برای سرور‌ها و تجهیزات دانشگاه هزینه و آنها را خریداری و به مجموعه اضافه کردیم. امسال نیز این زیرساخت‌ها تقویت بیشتری شده‌اند و مشکل خاصی در این زمینه نخواهیم داشت.