به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: ۱۷۵ طرح استانی و ملی در فهرست انتخاب مؤدیان مالیاتی قرار گرفته و مهلت مشارکت در این طرح تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

ناصر یارمحمدیان با اشاره به تمدید مهلت انتخاب طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات‌ها تا پایان آبان، افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان هنگام تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح مورد نظر خود را از میان طرح‌های معرفی شده انتخاب کنند و در تأمین مالی آن مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: مؤدیان مالیاتی استان تا پایان این ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مربوط و در چارچوب ضوابط اعلام‌شده، طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه شمار طرح‌های مشمول این طرح در سال جاری به ۱۷۵ مورد رسیده است، تاکید کرد: این تعداد در مقایسه با ۵۱ طرح سال گذشته افزایش یافته و شامل ۹۳ طرح استانی و ۸۲ پروژه ملی می‌شود.

یارمحمدیان اضافه کرد: طرح‌های قابل انتخاب در حوزه‌های مختلفی از جمله سلامت، آموزش و پرورش، راه و حمل‌ونقل، ورزش، آب و منابع طبیعی تعریف شده‌اند و مؤدیان می‌توانند متناسب با اولویت‌های خود در تأمین مالی آنها مشارکت کنند.

وی تکمیل، تعمیر و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از جمله بیمارستان‌های الزهرا (س)، امام حسین (ع)، امین، کاشانی و فارابی و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی را از جمله طرح‌های حوزه سلامت برشمرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تاکید کرد: احداث، تکمیل و تجهیز مدارس ابتدایی و متوسطه، مدارس خیرساز و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در شهرستان‌های استان و همچنین طرح‌های مرتبط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی نیز در فهرست طرح‌های امسال قرار دارد.

وی، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، مرمت قنوات، تأمین آب شرب، توسعه شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی و اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را از دیگر حوزه‌های مشمول این طرح اعلام کرد.

یارمحمدیان از مؤدیان مالیاتی استان خواست با توجه به تمدید مهلت انتخاب طرح‌ها تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵، از فرصت فراهم‌شده برای مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی استفاده کنند.

طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی طرح‌های مشخص از محل مالیات پرداختی مؤدیان است که با هدف هدایت بخشی از منابع مالیاتی به طرح‌های اولویت‌دار اجرا می‌شود.