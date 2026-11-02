به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنده گفت: این محصول علاوه بر ایجاد تنوع در فعالیت‌های کشاورزی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گیاهان دارویی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی است.

مشهدی‌زاده با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات کم‌نظیر و اقتصادی افزود: چای ترش از جمله گیاهان دارویی و خوراکی است که به دلیل کاربرد‌های متنوع، از جمله تهیه دمنوش و فرآورده‌های غذایی، از بازار مصرف مناسبی برخوردار است و می‌تواند به یکی از محصولات درآمدزا برای کشاورزان منطقه تبدیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی لنده تصریح کرد: حمایت از بهره‌برداران، ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه کاشت، داشت و برداشت، آشنایی کشاورزان با روش‌های اصولی تولید و فراهم کردن زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصول، از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده چای ترش است.

مشهدی‌زاده همچنین بازاریابی مناسب و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف را از ضرورت‌های توسعه این محصول دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم می‌توان زمینه گسترش کشت گیاهان دارویی و افزایش سهم محصولات باارزش اقتصادی را در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان فراهم کرد.