به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده انتظامی لارستان گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده این شهرستان، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ مهدی امیدوار افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس، هزار و ۹۵۷ ثوب پوشاک، ۵۲ عدد لوازم آرایشی و ۳۱ عدد روغن فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.