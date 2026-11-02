معاون سیاست خارجی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه چین در پکن، درباره تحولات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ابتکار‌های دیپلماتیک تهران برای پایان جنگ و راهکار‌های تقویت امنیت پایدار در منطقه رایزنی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ علی باقری معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با تاکید براینکه ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و ترور رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان را جنایتی فراموش ناشدنی توصیف کرد و گفت: ما این اقدامات را مصداق جنایات جنگی می‌دانیم و نباید اجازه داد چنین جنایاتی ادامه یابد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد: موضع تهران در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تغییری نکرده و ایران در این زمینه هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد.

باقری همچنین با اشاره به پیامد‌های جنگ‌طلبی و سلطه‌جویی آمریکا، گفت: جنگ علیه یک تمدن نمی‌تواند به پیروزی منجر شود و چنین رویکردی موجب اختلال در اقتصاد جهانی خواهد شد.

وزیر امور خارجه چین هم در دیدار، با اشاره به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، بر ضرورت تقویت ارتباطات راهبردی تهران و پکن و حل‌وفصل مسائل منطقه از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره تأکید کرد.

وانگ‌یی با استقبال از سفر باقری به چین در مقطع حساس کنونی، گفت: تنش‌های جاری در خاورمیانه به نقطه عطفی رسیده است و احتمال تشدید بیشتر آن وجود دارد؛ از این رو، تقویت ارتباطات راهبردی میان چین و ایران ضروری است.

وزیر امور خارجه چین با ابراز نگرانی از تداوم و گسترش درگیری‌ها در منطقه، تأکید کرد: گفت‌و‌گو و مذاکره تنها راه صحیح برای حل‌وفصل مسائل است.

او با اشاره به ضرورت انتخاب میان صلح و تشدید درگیری‌ها، از همه طرف‌ها خواست با مسئولیت‌پذیری در قبال مردم و تاریخ خود، رویکردی عقلانی و واقع‌بینانه اتخاذ کنند و بر دستیابی به راه‌حل سیاسی متمرکز شوند.

وانگ‌یی همچنین اعلام کرد: چین به تلاش‌های خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

در این دیدار دو طرف باتوجه به پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن و دهمین سالگرد مشارکت جامع راهبردی دو کشور در سال جاری میلادی، از آمادگی خود برای تقویت همکاری‌ها و تداوم مسیر سالم و باثبات روابط دوجانبه خبردادند.