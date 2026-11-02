به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی، با قدردانی از تلاش‌ها و جهاد اقتصادی کشاورزان، دامداران و روستاییان در راستای عزت و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیان کرد: چهارمین پویش ملی جوانی جمعیت به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و هدف اصلی آن ارتقای جمعیت و تقویت مولفه‌های اقتدار ملی است؛ چرا که جمعیت، یکی از موازنه‌های اصلی قدرت در هر مملکت به شمار می‌رود.

وی افزود: تمامی خانواده‌های روستایی و عشایری که از ابتدای سال تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ صاحب فرزند شده‌اند، می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان بوشهر درباره نحوه ثبت‌نام در این پویش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از سه روش شامل مراجعه به کانال ایتا به نشانی «کشاورز سلام»، ارتباط با ۲۰ مرکز خدمات کشاورزی در استان، یا مراجعه حضوری به سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برای ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن جوایز نفیس برای شرکت‌کنندگان، تصریح کرد: کمک به خانواده‌های روستایی و عشایری و تشویق به فرزندآوری از اهداف این طرح است و از جمله جوایز ارزنده این دوره، سفر زیارتی عتبات عالیات (کربلای معلی) و مشهد مقدس (برای پدر، مادر و فرزند تازه متولد شده) است که در دوره‌های گذشته نیز برندگان به مشهد مقدس مشرف شده‌اند و جوایز دیگری نیز به زودی اعلام خواهد شد.