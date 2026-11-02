دبیر شورای فرهنگ عمومی کشوربا بیان اینکه این شورا درپی بازگشت هویت ملی به پوشاک داخلی است، ­تاکید کرد که هدف اصلی، گذار از مدل‌های صرفا تجاری و حرکت به سمت تجاری‌سازی هویت ایرانی از طریق طرح‌های مبتنی بر فرهنگ است.

قادر آشنا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح رویکرد جدید جشنواره‌ها اظهار داشت: برخلاف سال‌های گذشته، امسال جشنواره‌ها از حالت نمایشگاهی صرف خارج شده و به سمت شناخت‌شناسی فرهنگی حرکت کرده‌اند وامسال بر مفهوم شناخت ایران تمرکز کرده‌ایم.

وی با اشاره به غنای فرهنگی ایران گفت: ما در ایران با مفهوم خردفرهنگ رو‌به‌رو هستیم؛ هر استان با فرهنگ و هویت خاص خود، از گیلان و گلستان تا مناطق جنوبی و مرکزی، دارای الگو‌های منحصربه‌فردی است که باید در طراحی‌های مدرن بازشناسی شوند.

آشنا تاکید کرد: تمرکز اصلی بر این است که این داشته‌های هویتی، نه تنها در موزه‌ها، بلکه در پوشش روزمره جامعه و در قالب محصولات تجاری قابل استفاده باشند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: یکی از نقاط قوت تحول جدید، ایجاد ساختار منظم در سطح کشور است. برخلاف گذشته که فعالیت‌ها پراکنده بود، اکنون در تمامی مراکز استان‌ها کارگروه‌هایی با حضور فعالان اصناف، کارشناسان ارشاد و هنرمندان تشکیل شده است.

وی افزود: این کارگروه‌ها وظیفه دارند طرح‌های برتر را شناسایی، پالایش و سپس به تولیدکنندگان معرفی کنند. ما می‌خواهیم پلی میان ایده هنری و خط تولید ایجاد کنیم تا طرح‌های خوب، در چرخه طراحی سرگردان نمانند.

آشنا در بررسی چالش‌های موجود، بر ضرورت ایجاد یک مثلث همکاری میان دانشگاه، صنعت و دولت تاکید کرد و گفت: ما با دانشگاه‌ها مکاتبه کرده و پیوند میان دانشگاه و صنعت را برقرار کرده‌ایم. هدف این است که دانشجویان و طراحان جوان بتوانند در این جشنواره‌ها مشارکت کنند و طرح‌های خود را به مرحله تولید برسانند. ما در تلاشیم تا تجربه سال گذشته را پشت سر گذاشته و در این دوره، جریان تولید را با ایده گره بزنیم.

وی بر ضرورت ورود تولیدکنندگان و اتحادیه‌ها به چرخه حمایت از طراحان تاکید کرد تا طرح‌های هنری به محصولات قابل فروش تبدیل شوند.

آقای آشنا در بخش مهمی از سخنان خود، خواستار حمایت‌های عملیاتی از سوی نهاد‌های مختلف شد.

وی تصریح کرد: ما از وزارت صمت و نهاد‌های مربوطه خواسته‌ایم تا با تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و حمایت‌های مالی، مسیر تولید را برای طرح‌های خوب هموار کنند. همچنین از شهرداری‌ها تقاضا داریم با اختصاص مکان‌هایی با قیمت مناسب در سطح شهر، بستری برای فروش پوشاک هویتی فراهم کنند تا مردم بتوانند به راحتی و با قیمتی مناسب، به پوشش متناسب با فرهنگ خود دسترسی داشته باشند.

آشنا در پایان سخنان خود تاکید کرد: پوشش، تنها یک کالا نیست، بلکه بازتاب هویت و فرهنگ است. ما باید از هویت پوششی خود محافظت کنیم تا تمایز فرهنگی ما حفظ شود. هرچه بیشتر به فرهنگ و هویت پوشش خود کمک کنیم، در واقع به خانه و میراث خود کمک کرده‌ایم.