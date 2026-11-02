فیلم سینمایی «آبی»، روایت نجات یک اسب آبی در جنگ جهانی دوم و مجموعه «تله ـ طعمه»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های یک و تماشا پخش شود.

«آبی» و «تله ـ طعمه»، آماده پخش از تلویزیون

«آبی» و «تله ـ طعمه»، آماده پخش از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آبی»، در گونه تاریخی و جنگی محصول روسیه در سال ۲۰۲۶ قرار است از شبکه یک پخش شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در اوج محاصره‌ی لنینگراد در جنگ جهانی دوم، نیکلای، یک گروهبان زخمی نیروی دریایی شوروی به نگهبانان یک باغ‌وحش کمک می‌کند تا یک اسب آبی را از مرگ نجات دهند و اسب آبی به نمادی از مقاومت و امید تبدیل می‌شود.

فیلم با تلفیق درام جنگی و داستانی تأثیرگذار درباره پیوند انسان و حیوان، مخاطب را به تأمل درباره مهربانی، فداکاری، امید و حفظ ارزش‌های انسانی در سخت‌ترین شرایط دعوت می‌کند.

مجموعه «تله ـ طعمه»، در گونه درام، اکشن، جنایی و پلیسی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.

داستان این مجموعه درباره گو دو هان یک وکیل سابق و اکنون کارآگاه است. جنایتی در زمان گذشته رخ داده که هنوز حل نشده است. گو دو هان، موضوع را در پرونده‌های زمان حال پیگیری می‌کند تا ردش را در زمان گذشته بیابد و حقیقت جنایت گذشته را کشف کند. حقیقتی که مربوط به جانی قسی القلبی به نام نوه سانگ چئون است.

سریال بر اهمیت حقیقت‌جویی و پیگیری عدالت برای قربانیان جرائم مالی تأکید می‌کند و پیامد‌های گسترده کلاهبرداری بر زندگی افراد و خانواده‌هایشان را به تصویر می‌کشد. این مجموعه با ترکیب تحقیقات پلیسی، فساد مالی و راز‌های پنهان، مخاطب را به تأمل درباره اعتماد، مسئولیت‌پذیری و پیامد‌های مخرب فریب‌کاری دعوت می‌کند.