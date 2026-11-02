گروهک تروریستی جیش‌الظلم در اقدامی بزدلانه به یک خودرو عبوری در منطقۀ کلگان در شهرستان گلشن در جنوب سیستان و بلوچستان حمله کرد.

حمله تروریستی به خودروی شهروندان درسیستان و بلوچستان

حمله تروریستی به خودروی شهروندان درسیستان و بلوچستان

‏به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ براساس اطلاعات اولیه، این حمله توسط عناصر جیش‌الظلم انجام شده و شهروندان عادی که شامل چند مهندس بوده‌اند هدف این اقدام تروریستی قرار گرفته‌اند.

‏این اقدام تروریستی درحالی انجام شده که گروهک جیش‌الظلم طی روز‌های اخیر با شکست‌هایی پیاپی امنیتی مواجه شده و حمله به شهروندان، بار دیگر ماهیت ضد مردمی این گروهک را نشان می‌دهد.