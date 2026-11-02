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گروهک تروریستی جیشالظلم در اقدامی بزدلانه به یک خودرو عبوری در منطقۀ کلگان در شهرستان گلشن در جنوب سیستان و بلوچستان حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ براساس اطلاعات اولیه، این حمله توسط عناصر جیشالظلم انجام شده و شهروندان عادی که شامل چند مهندس بودهاند هدف این اقدام تروریستی قرار گرفتهاند.
این اقدام تروریستی درحالی انجام شده که گروهک جیشالظلم طی روزهای اخیر با شکستهایی پیاپی امنیتی مواجه شده و حمله به شهروندان، بار دیگر ماهیت ضد مردمی این گروهک را نشان میدهد.