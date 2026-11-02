به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: در پی انتشار اخبار و تصاویری مبنی بر مشاهده پلنگ در بخش عربخانه شهرستان نهبندان این عکس متعلق به استان خراسان جنوبی نبوده و در دوربین‌های تله‌ای محیط زیست استان ثبت نشده است.

ارشادی افزود: پیرو گزارش مردمی در اواسط مهرماه سال جاری مبنی بر مشاهده گونه مشکوک به یوزپلنگ، و مشاهده ردپا توسط اهالی روستای خرمی شهرستان نهبندان کارشناس و محیط بان محیط زیست در تاریخ دریافت گزارش برای تعیین صحت و سقم موضوع به محل اعزام شدند.

وی گفت: پس از بررسی‌های میدانی و انجام مصاحبه با مردم بومی در روز بعد اقدام به نصب تعدادی دوربین تله‌ای در مکان‌های کلیدی شد و چهار روز بعد با تأخیری ۱ روزه گزارش جدیدی مبنی بر مشاهده ۲ توله گربه سان در نواحی کوهستانی ما بین روستای خرمی دریافت شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان افزود: در نهایت با وجود گشت و کنترل یک روزه موفق به مشاهده گونه مذکور نشدند. ارشادی گفت:همچنین از تاریخ گزارش حضور گونه مشکوک به پلنگ مرتبا تیم‌هایی از استان، شهرستان نهبندان و شهرستان سربیشه برای پایش و بررسی موضوع به منطقه اعزام شده‌اند.

ارشادی گفت: در بررسی تصاویر دوربین‌ها تا کنون، گونه‌هایی از جمله شاه بوف، روباه، شغال، خرگوش، کبک، تیهو و کوکر شکم سیاه در تصاویر مشاهده شده است.

وی افزود: از طرفی با توجه به شرایط زیستگاهی، بررسی‌ها و مصاحبه‌های صورت گرفته و شواهد موجود، در منطقه مورد نظر گزارش‌هایی از احتمال حضور عبوری پلنگ از دیر باز در منطقه وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر تا کنون هیچ مورد مستندی از حمله یوزپلنگ یا پلنگ به انسان و دام وجود ندارد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان از جوامع بومی و محلی خواست ضمن رعایت اقدامات احتیاطی، نگران موضوع نباشند.

ارشادی افزود: تنها گزارشات مستند و تصویری از حضور پلنگ ایرانی در استان مربوط به منطقه حفاظت شده شاسکوه و ارتفاعات آهنگران واقع در شهرستان‌های قاین و زیرکوه است که هیچ خطری برای مردم منطقه نداشته است.

وی تاکید کرد از درج مطالب نادرست در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی خودداری شود.