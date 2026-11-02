به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سرگزی در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سازمان حفاظت محیط زیست، از برنامه این کمیسیون برای تجمیع پیشنهاد‌های اصلاحی سازمان و پیگیری آنها در قالب یک طرح جامع خبر داد و گفت: برخی اصلاحات قانونی مورد نیاز سازمان با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم مجموعه اصلاحات مورد نظر در قالب طرحی با عنوان اصلاح برخی قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و در کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیری شود.

وی افزود: تجربه مشابهی در اصلاح قوانین مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم که چند قانون مرتبط با این سازمان را در قالب یک طرح دنبال کردیم. می‌توانیم همین روش را درباره قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرا کنیم تا ضمن تسریع فرآیند اصلاح، همه موضوعات به‌صورت یکپارچه بررسی شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در تدوین پیش‌نویس این طرح اظهار کرد: مجموعه معاونت حقوقی و کارشناسان مربوط باید هرچه سریع‌تر پیش‌نویس اصلاحات را آماده کنند تا پس از بررسی‌های لازم، مراحل قانونی آن در معاونت قوانین مجلس دنبال شود.

سرگزی همچنین درباره قانون به‌کارگیری سلاح برای حمایت از محیط‌بانان گفت: پیشنهاد‌های مربوط به اصلاح این قانون در مصوبه نهایی لحاظ شده است و انتظار می‌رود در مراحل بعدی تصویب و اجرا، تغییراتی که موجب خدشه به مفاد حمایتی آن شود، صورت نگیرد.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را نحوه احراز شرایط جانبازی و شهادت محیط‌بانان عنوان کرد و افزود: محیط‌بانی که با آگاهی از خطرات ناشی از مقابله با شکارچیان مسلح و غیرمجاز برای حفاظت از محیط زیست وارد میدان می‌شود، نباید از حمایت‌های قانونی متناسب محروم بماند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: نمی‌توان شرایط محیط‌بانی را که در جریان مقابله با شکارچی مسلح جان خود را از دست می‌دهد، با فردی که در حین انجام مأموریت دچار سانحه رانندگی می‌شود، یکسان در نظر گرفت. محیط‌بان با علم به خطر جانی و با توجه به سوابق مجروحیت و شهادت همکاران خود، برای حفاظت از محیط زیست وارد میدان می‌شود و باید ارزش و اهمیت این مأموریت در قوانین مورد توجه قرار گیرد.

سرگزی با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه مربوط به احراز جانبازی و شهادت محیط‌بانان گفت: پیشنهاد می‌کنیم دستگاه‌های متولی در هفته آینده دعوت شوند تا با همکاری مجموعه حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح این آیین‌نامه که امکان پیگیری آن در دولت وجود دارد، با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه، کمبود اعتبارات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را از دیگر موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: در برخی قوانین برای دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده، اما منابع مالی لازم برای اجرای این تکالیف پیش‌بینی نشده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: می‌توان در قالب طرح الحاق احکام، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست را پیش‌بینی کرد تا این سازمان برای انجام وظایف محوله با مشکل اعتباری مواجه نباشد.

سرگزی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی و حقوق محیط‌بانان افزود: با توجه به حساسیت مأموریت محیط‌بانان و خطراتی که در مسیر حفاظت از عرصه‌های طبیعی با آن مواجه هستند، حقوق و مزایای پرداختی به این نیرو‌ها تناسب کافی با مسئولیت‌ها و دشواری‌های شغلی آنان ندارد.

وی تأکید کرد: محیط‌بانان با وجود کمبود امکانات و اعتبارات، با تعهد و مسئولیت‌پذیری به مأموریت خود ادامه می‌دهند و حمایت از معیشت و حقوق این نیرو‌ها وظیفه دستگاه‌های مسئول است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه از پیگیری مسائل اعتباری سازمان حفاظت محیط زیست در این کمیسیون خبر داد و گفت: همان‌طور که کمیسیون کشاورزی موضوعات مرتبط با سازمان را دنبال می‌کند، کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیگیری مسائل حقوقی و اعتباری سازمان را در دستور کار قرار خواهد داد.

سرگزی همچنین با اشاره به عوارض آلایندگی و منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بخشی از این منابع با عنوان عوارض و اعتبارات مرتبط با محیط زیست پیش‌بینی شده، اما میان محل وصول و نحوه هزینه‌کرد آنها فاصله وجود دارد.

وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی این موضوع را از طریق برگزاری نشست‌های نظارتی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بررسی خواهد کرد تا مشخص شود چه میزان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین، در بخش محیط زیست هزینه شده و سازمان حفاظت محیط زیست چه نقشی در تعریف، نظارت و اجرای پروژه‌های مرتبط داشته است.

سرگزی در پایان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق نحوه هزینه‌کرد منابع و پیگیری اصلاحات قانونی و اعتباری، زمینه اختصاص سهم مؤثرتری از این اعتبارات به اقدامات محیط زیستی فراهم شود.