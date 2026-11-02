به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «وانگ یی» وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین امروز با «علی باقری کنی» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پکن دیدار کرد.

وزارت خارجه چین طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر، گفت که وانگ، گفت‌و‌گو و مذاکره را تنها راه حل درگیری فعلی در غرب آسیا دانسته و حمایت پکن از تهران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود را تکرار کرد.

این وزارتخانه توضیح داد که وزیر امور خارجه چین آمادگی پکن را برای ادامه همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن صلح در منطقه غرب آسیا تأیید کرد.