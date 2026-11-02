به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یک باغدار گلستانی با تولید محصولات جانبی انار مانند آب انار ، رب انار ، سس انار ، روغن هسته انار و حتی پوست خشک انار توانسته علاوه بر جلوگیری از ارزان فروشی و خام فروشی و توسعه صنایع تبدیلی ارزش افزوده محصول باغ خود را سه برابر بیشتر کند.

گلستان دو هزار هکتار باغ انار دارد که پیش بینی می شود امسال بیش از۲۸ هزار تن محصول تولید شود.