مالکان خودرو‌های اروندی بدون پلاک ملزم به شماره گذاری هستند و پلیس خودرو‌های متخلف را توقیف می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان گفت: همه مالکان خودرو‌های اروندی بدون پلاک ملزم به شماره گذاری هستند و خودرو‌های متخلف از سوی پلیس توقیف می‌شوند.

سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به اینکه براساس قانون تمامی خودرو‌ها ملزم به نصب پلاک برای تردد هستند، ادامه داد: مالکان خودرو‌های بدون پلاک اروندی باید در اولین فرصت نسب به شماره گذاری خودروی خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه با خودرو‌های بدون پلاک برخورد قانونی خواهد شد، ادامه داد: هیچ خودروی اروندی بدون نصب پلاک و شماره از بندر خارج نخواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان تاکید کرد: مالکان خودرو‌های اروندی در جهت نقل و انتقال این خودرو‌ها فقط به سامانه سخا و یا برنامه کاربردی پلیس من مراجعه کنند.