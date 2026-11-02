روز دوشنبه در حالی که شاخص کل بورس با کاهش همراه شد، اما شاخص کل هم وزن بازدهی مثبت را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در شروع معاملات با کاهش بیش از ۵۰ هزار واحد همراه شدند، اما با افزایش تقاضا و جمع شدن اکثر صف‌های فروش از میزان این بازدهی منفی کاسته شد و در نهایت با کاهش ۰.۰۷ درصدی و ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی به ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار واحد رسید.

بر خلاف شاخص کل بورس، شاخص کل هم‌وزن که نماینده سهام کوچک بازار سرمایه است با افزایش همراه بود و با رشد ۹ هزار و ۶۳۳ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز یک هزارو ۴۱۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد، اما با این وجود در برخی از گروه‌ها از جمله گروه حمل و نقل و انبارداری، سیمان و لاستیک و پلاستیک شاهد ورود پول بودیم.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۶۸ درصد بازار معادل حدود ۶۴۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.