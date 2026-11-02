مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت: خرما از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان بارور این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت: خرما از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان بارور این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.

سیدحسن موسوی افزود: حدود ۹۵ درصد خرمای تولیدی فراشبند از رقم زاهدی یا قصب است که بخش عمده تولید نخیلات این شهرستان را به خود اختصاص می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند بیان کرد: توسعه امکانات فرآوری و بسته بندی، تقویت زنجیره عرضه و تسهیل دسترسی به بازار‌های صادراتی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده این محصول و تقویت درآمد فعالان بخش کشاورزی شهرستان کمک کند.