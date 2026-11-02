نایب‌رئیس انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران گفت: آینده ایران را آموزش و پرورش می‌سازد و توجه به این نهاد، در واقع توجه به آینده نسل‌های بعدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاح انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و چهره‌های برجسته این حوزه برگزار شد.

این انجمن با هدف شناسایی، معرفی و تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران و بهره‌گیری از تجربه و اندیشه پیشکسوتان برای رشد و توسعه آموزش عمومی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

حاجی‌میرزایی، نایب‌رئیس انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران، در این مراسم با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اولویت معیشت و آموزش و پرورش گفت: یکی از ویژگی‌های دولت چهاردهم، توجه مستمر به مسائل آموزش و پرورش است و تقریباً هفته‌ای نیست که موضوعی از مسائل این حوزه در دستور کار قرار نگیرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور افزود: آینده ایران را آموزش و پرورش می‌سازد و توجه به این نهاد، در واقع توجه به آینده نسل‌های بعدی است.

حاجی‌میرزایی با اشاره به جایگاه کرامت انسانی در نظام تعلیم و تربیت گفت: زیست‌بوم حیات انسانی بر پایه کرامت استوار است و پیامبر، کتاب آسمانی و انسان، همگی با مفهوم کرامت پیوند دارند.

وی تأکید کرد: مبنای تربیت نیز باید کرامت باشد؛ زیرا تربیتی که از عنصر کرامت انسانی تهی باشد، به مقصد نخواهد رسید.

نایب‌رئیس انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ایران تکریم بزرگان و پیشکسوتان را وظیفه‌ای مهم دانست و بر ضرورت پاسداشت شخصیت‌هایی تأکید کرد که در مسیر آموزش و تربیت نسل‌های کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

علی‌اکبر صالحی رییس هیات مدیره انجمن تکریم از مفاخر تعلیم و تربیت و رییس بنیاد ایران شناسی نیز در این مراسم، تعلیم و تربیت را ریشه و بنیاد پیشرفت کشور دانست و گفت: ملتی که خواهان سربلندی و پیشرفت است، باید از ریشه، یعنی تربیت انسان، آغاز کند.

وی با بیان اینکه مهندسان، پزشکان و قضاتی که آینده کشور را می‌سازند، روزی در کلاس درس و در کنار معلمان پرورش یافته‌اند، افزود: تعلیم و تربیت زیربنای توسعه کشور است و اگر این بنیاد مستحکم باشد، می‌توان بنا‌های بزرگی بر آن ساخت.

صالحی با اشاره به پیشینه توجه ایرانیان به دانش، اخلاق و تربیت، بر ضرورت معرفی الگو‌های اثرگذار آموزشی به جامعه تأکید کرد و از شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر و جبار باغچه‌بان به‌عنوان پیشگامان تحول در عرصه آموزش یاد کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان و چهره‌های اثرگذار، از شهید دکتر سید کمال خرازی و شهید علی لاریجانی یاد کرد و از زنده‌یاد عباس صدری و دیگر پیشکسوتان آموزش و پرورش قدردانی کرد.

صالحی با تأکید بر اهمیت توجه دولت به آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش نباید موضوعی حاشیه‌ای تلقی شود، بلکه باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به مدارس عشایری تأکید کرد و گفت: تربیت نسلی پرسشگر و وطن‌دوست، نیازمند توجه هم‌زمان به دانش و خرد، معنویت و ارزش‌های دینی و اخلاقی است.