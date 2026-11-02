مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن در استان گفت: در حال حاضر ۱۰۲ هزار و ۱۰۰ مترمکعب آب در شبانه‌روز از طریق آب‌شیرین‌کن‌های فعال تولید و وارد شبکه توزیع می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی بردستانی افزود: در زمان حاضر پنج طرح آب‌شیرین‌کن با ظرفیت مجموع ۴۳ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در نقاط مختلف استان در دست ساخت است.

وی با اشاره به پراکندگی تأسیسات آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی استان بیان کرد: این تأسیسات در شهرستان‌های عسلویه، کنگان، دیر، تنگستان و بوشهر و برخی مناطق دیگر استان فعال هستند یا مراحل ساخت را طی می‌کنند که آب‌شیرین‌کن سه‌هزار و ۷۵۰ مترمکعبی دیر و آب‌شیرین‌کن ۵ هزار مترمکعبی بنک از طرح‌هایی هستند که امسال در برنامه بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر سهم آب‌شیرین‌کن‌ها در تأمین آب مورد نیاز استان را به‌طور میانگین ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: این سهم در شهرستان بوشهر به حدود ۷۵ درصد می‌رسد و بقیه آب مورد نیاز استان از طریق خطوط انتقال آبرسانی کوثر، چاه‌های محلی و بخشی نیز از خط انتقال کازرون تامین می‌شود.

بردستانی با اشاره به هزینه بالای تولید آب شیرین از دریا، تصریح کرد: به‌طور متوسط هر مترمکعب آب از آب‌شیرین‌کن‌ها با قیمت ۱۴۵ هزار تومان خریداری می‌شود، در حالی که میانگین قیمت فروش آن به مشترکان با احتساب کاربری‌های مختلف حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و بخش قابل توجهی از این هزینه با حمایت دولت جبران می‌شود.

وی درباره استفاده از توان داخلی در ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها نیز گفت: بخش زیادی از فناوری و تجهیزات مورد نیاز این تأسیسات بومی‌سازی شده و بیش از ۵۰ درصد فناوری ساخت آن در داخل کشور تأمین می‌شود؛ هرچند غشا‌های تصفیه یا همان ممبران‌ها همچنان از خارج کشور تأمین می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، گفت: تولید آب شیرین از دریا هزینه و انرژی زیادی نیاز دارد و انتظار می‌رود مشترکان با پرهیز از مصارف غیرضروری مانند شست‌وشوی خودرو، حیاط و معابر و جلوگیری از هدررفت آب، در حفظ این منبع ارزشمند همکاری کنند.