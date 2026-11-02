عامل قتل مسلحانه پدر و پسری در جاده تهران - گرمسار ، کمتر از ۷ ساعت از ارتکاب به جرم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در پی وقوع قتل مسلحانه در یک دستگاه پراید در محور تهران - گرمسار، مشخص شد مقتولان پدر و پسر هستند و بررسی دقیق صحنه جرم، جمع آوری سرنخ‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری عاملان جنایت آغاز شد.

سردار سید موسی حسینی افزود: پلیس با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق شد در کمتر از ۷ ساعت هویت قاتل را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه ای وی را در تهران دستگیر کند.

سردار حسینی تصریح کرد: قاتل در بازجویی پلیس، انگیزه خود را اختلافات خانوادگی و ملکی با مقتولان عنوان کرد.