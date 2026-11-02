آیین تجلیل از خانواده شهید وحید یوسفی از دانش آموزان شهرستان کوهپایه در آستانه سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، در کوهپایه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دیدار حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه کوهپایه، خانواده‌های شهدا را ذخایر انقلاب دانست و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

فرماندار کوهپایه نیز گفت: عزت و آزادی کشور را مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم و خانواده شهدا حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند.

در این دیدار، با اهدای لوح سپاس از مادر شهید وحید یوسفی تجلیل شد.

شهید وحید یوسفی در ۱۴ سالگی، در عملیات محرم و منطقه عین‌خوش دهلران به شهادت رسید.