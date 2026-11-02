به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ شیراز را قطب صنعت و اشتغال استان خواند و گفت : تاکنون ۴ هزار و ۷۹۶ قرارداد سرمایه‌گذاری در این مجموعه منعقد شده و ۲ هزار و ۶۱۶ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۲ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود : در یک سال اخیر، ۲۰ طرح در بخش‌های گوناگون زیرساختی و خدماتی اجرا شده و تکمیل مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب، آسفالت معابر، برق‌رسانی و اجرای خط انتقال آب از این اقدامات بوده است.

برنهاد همچنین از تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی با اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان خبر داد و خاطرنشان کرد که در راستای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران، تکمیل زیرساخت‌های فاز‌های توسعه‌ای در دست اقدام است و در ماه‌های آینده، فرآیند واگذاری اراضی این فاز‌ها انجام خواهد شد.

در این مجمع، گزارش عملکرد هیأت‌مدیره شرکت خدماتی قرائت و بودجه مالی منتهی به سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید. همچنین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال ۱۴۰۵ با رأی صنعتگران انتخاب شدند.

بررسی گزارش بازرس و حسابرس درباره صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ و اتخاذ تصمیم درباره صورت‌های مالی و ترازنامه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.