به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از ۲ تا ۱۲ آذرما به میزبانی شهر آلماتی در قزاقستان برگزار خواهد شد و هندبالیست‌های کشورمان در گروه A این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در این گروه با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش هم‌گروه است.

بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمان‌بندی دقیق دیدار‌ها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال بانوان ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:

دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵

ایران – هنگ کنگ / ساعت ۰۹:۳۰

سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵

ایران – چین / ساعت ۱۱:۳۰

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

ایران – بنگلادش / ساعت ۱۳:۳۰

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵

ایران – ژاپن / ساعت ۱۷:۳۰