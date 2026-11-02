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برنامه بازیهای تیم ملی هندبال بانوان ایران در دور گروهی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از ۲ تا ۱۲ آذرما به میزبانی شهر آلماتی در قزاقستان برگزار خواهد شد و هندبالیستهای کشورمان در گروه A این رقابتها قرار گرفتهاند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران در این گروه با تیمهای ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش همگروه است.
بر این اساس، کمیته برگزاری مسابقات تقویم و برنامه زمانبندی دقیق دیدارها را اعلام کرده است و تیم ملی هندبال بانوان ایران باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:
دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵
ایران – هنگ کنگ / ساعت ۰۹:۳۰
سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵
ایران – چین / ساعت ۱۱:۳۰
چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵
ایران – بنگلادش / ساعت ۱۳:۳۰
شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵
ایران – ژاپن / ساعت ۱۷:۳۰