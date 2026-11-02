به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان گفت: در هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز استاندارد داوری برای راه‌یابی به مرحله نهایی مورد توجه قرار گرفت تا این رویداد به سمت رقابت‌های حرفه‌ای و کیفی حرکت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد‌های داوری در جشنواره قرآنی مدهامتان اظهار کرد: در انتخاب گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، تلاش شد گروه‌هایی که حد نصاب کیفی لازم را کسب نکرده‌اند، به مرحله ملی راه پیدا نکنند.

وی افزود: کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز استاندارد در ارزیابی‌ها، رویکردی است که باید در سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز استمرار پیدا کند تا این فعالیت‌ها از رقابت‌های صرفاً کمّی فاصله گرفته و به سمت ارتقای کیفیت و حرفه‌ای شدن حرکت کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه مسجد در زندگی اجتماعی مردم گفت: مسجد باید به محل آموزش زندگی و رشد اجتماعی تبدیل شود و همچون قلب تپنده محله، زمینه حیات‌بخشی، پویایی و شکوفایی ظرفیت‌های مختلف را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های مساجد در توسعه دانش و آگاهی عمومی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار کتابخانه در مساجد کشور فعالیت دارند که توسعه و تقویت آنها، تأمین منابع جدید، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و طراحی نرم‌افزار‌های نوین را می‌طلبد.

ملانوری ادامه داد: مسجد در کنار فعالیت‌های قرآنی باید بستر فعالیت‌های علمی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری را فراهم کند تا خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشاورزان، بازاریان و دیگر اقشار جامعه بتوانند فرهنگ و هنر را در متن زندگی روزمره خود تجربه کنند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز با انتشار گسترده اطلاعات نادرست و تحریف حقیقت در فضای رسانه‌ای مواجه هستیم و مساجد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود، در تبیین حقیقت، افزایش آگاهی و تقویت قدرت تشخیص جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به رویکرد گروهی جشنواره مدهامتان، این شیوه را فرصتی برای تقویت روحیه تعاون، همدلی و مسئولیت‌پذیری جمعی دانست و گفت: رقابت گروهی علاوه بر ایجاد انگیزه در فعالیت‌های قرآنی، به اعضا می‌آموزد چگونه در کنار یکدیگر زندگی و فعالیت کنند و مسئولیت‌های جمعی را بپذیرند.

وی با اشاره به حضور گروه‌های برگزیده از مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری سراسر کشور در مرحله نهایی جشنواره اظهار کرد: شور و نشاط ایجادشده در مراسم اختتامیه و معرفی گروه‌های برگزیده استان‌ها و شهرستان‌ها، نشان‌دهنده پیوند فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی با متن زندگی مردم است.

حجت الاسلام ملانوری با تأکید بر ضرورت مردمی شدن فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: این فعالیت‌ها نباید به برنامه‌هایی محدود و حاشیه‌ای برای گروهی خاص تبدیل شوند، بلکه باید در متن زندگی روزمره مردم جریان داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموز، دانشجو، کشاورز، بازاری و معلم بتوانند در کنار فعالیت‌های شغلی و اجتماعی خود، با فرهنگ، هنر و قرآن مأنوس باشند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، فعالان قرآنی، گروه‌های شرکت‌کننده و اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: برگزاری هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان حاصل سال‌ها تلاش و همراهی مجموعه گسترده‌ای از فعالان فرهنگی و قرآنی است و امید می‌رود این مسیر با تقویت فعالیت‌های مسجدمحور و توسعه ظرفیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ادامه یابد.