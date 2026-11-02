

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با استقبال مردم از نخستین بازار آن در میدان حافظ، حالا در بولوار توس هم یک بارانداز دیگر ایجاد شده و قرار است برای دسترسی بهتر مردم ۱۰‌ بازارچه دیگر با این مدل عرضه میوه‌و‌تره‌بار در نقاط مختلف شهر راه‌اندازی شود.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهرداری مشهد با اشاره به عرضه میوه‌و‌تره‌بار با قیمت میدان‌بار در بارانداز‌های شهرداری مشهد گفت: اولین بارانداز در ابتدای امسال در میدان حافظ راه‌اندازی شد و هدف این بود که خرده‌فروشی انواع میوه‌و‌تره‌بار به قیمت میدان‌بار به مرم عرضه شود. استقبال مردم از این مدل عرضه بسیار‌خوب بود و تصمیم گرفتیم این اتفاق را به نقاط دیگر شهر هم تعمیم دهیم.

مهدی یعقوبی افزود: دومین بارانداز شهرداری در روز‌های اخیر در حاشیه بولوار توس آغاز‌ به‌کار کرد و اکنون میوه‌و‌تره‌بار را به‌صورت خرده‌فروشی و با قیمت میدان‌بار عرضه می‌کند با‌ توجه‌ به استقبال مردم از این سبک از عرضه میوه‌و‌تره‌بار، این بازار‌ها را برای دسترسی بهتر مردم در نقاط مختلف شهر ایجاد خواهیم کرد و اکنون برنامه ایجاد ۱۰‌بازارچه را در دستور کار داریم.

مدیرعامل سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی هم در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان، توزیع عادلانه انواع محصولات در شهر و آسان‌کردن دسترسی مردم به اقلام با کیفیت، تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها، به‌ویژه در میوه و تره‌بار است، تصریح کرد: برای عملیاتی‌کردن این برنامه، الگوی ایجاد بارانداز میوه‌و‌تره‌بار در نقاط مختلف شهر و عرضه این کالا‌ها با قیمت میدان‌بار را -که حدود ۴۰‌درصد پائین‌تر از قیمت بازار است- تعریف و اجرا کردیم.

عارف عباسی افزود: پس از تجربه موفق در میدان حافظ، بارانداز دوم با هدف پوشش حداکثری محلات شمال شهر، بین توس‌۵۱‌و‌۵۳، راه‌اندازی شد و بارانداز بعدی هم در روز‌های آینده در بولوار امامیه به مردم خدمت‌رسانی خواهد کرد تا مردم غرب مشهد هم به کالای ارزان و با‌کیفیت دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به افتتاح ماهانه بازارچه‌های جدید در شهر مشهد ادامه داد: سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده است، هر ماه بازارچه‌های جدیدی را برای عرضه کالا در مناطق مختلف شهر ایجاد خواهد کرد. این بازارچه‌ها بستری امن و استاندارد برای عرضه مستقیم محصولات فراهم می‌کنند.

وی بیان کرد: علاوه بر کوتاه‌کردن دست واسطه‌های غیرضروری، به ثبات قیمت‌ها و پایش دقیق کیفیت کالا‌ها کمک می‌کند. اصناف و عرضه‌کنندگان مستقر در این مجموعه نیز موظف‌اند خدمات خود را در چارچوب ضوابط شهرداری و سازمان سامان‌دهی مشاغل‌شهری به شهروندان ارائه دهند.