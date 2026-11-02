آموزگار همدانی برای تعلیم و تربیت شاگردانش، فضای کلاس را با نشاط کرده به طوری که بچه‌ها کلاس را به هر جای دیگری ترجیح می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نفیسه بلالی معلم اول ابتدایی مدرسه قرآنی امام هادی در همدان است و اعتقاد دارد کودک به ویژه نسل کنونی نمی‌تواند در فضای خشک علم آموزی کند لذا با استفاده از وسایل کمک آموزشی که خودش تهیه کرده درس‌ها را با بازی آموزش می‌دهد.

او برای درک بیشتر بچه‌ها درباره هر موضوع، پژوهش کرده و مطابق با روحیات، سن و سال و جنسیت کودکان با آنها رفتار می‌کند.