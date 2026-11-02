معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، در نشست شورای سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی بنیاد بر ضرورت تشکیل شورای راهبری روایتگران ایثار و همچنین انعکاس دستاورد‌ها و روایت‌های بنیاد شهید به صورت یکپارچه و هدفمند تاکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی بنیاد شهید با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه ایثارگری در ارکان مختلف کشور، بر ضرورت و استفاده از توانمندی‌های ایثارگران تأکید کرد و گفت: بنیاد باید از جایگاه سیاست‌گذاری و راهبری، ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و جامعه ایثارگری را در مسیر تحقق اهداف خود هماهنگ کند.

موسوی با تأکید بر اینکه شفافیت نباید صرفاً در حد اطلاع‌رسانی باقی بماند، تصریح کرد: شفافیت باید در حکمرانی عملیاتی شود؛ چراکه علاوه بر آگاهی‌بخشی، نقش مهمی در برقراری عدالت دارد.

وی خواستار سرعت راه‌اندازی و تقویت سامانه شفافیت بنیاد شد و افزود: اقدامات بنیاد در حوزه عدالت‌محوری باید به‌صورت مستمر و قابل ارزیابی در معرض اطلاع و آگاهی جامعه قرار گیرد تا مشخص شود در مسیر تحقق عدالت چه اقداماتی انجام شده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ایثار اجتماعی اظهار کرد: باید آثار تغییر رویکرد بنیاد شهید در توسعه فعالیت‌های ایثارگرانه و مشارکت‌های مردمی به‌صورت مستمر سنجیده شود و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران باید میزان موفقیت آنها در جذب ظرفیت‌های مردمی و نخبگان برای ارائه خدمات به جامعه ایثارگری باشد.

موسوی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای راهبری روایتگران ایثار خاطرنشان کرد: باید ساختار و چارچوب مشخصی برای روایتگری ایثار و شهادت طراحی شود و تولید روایت‌های مستند، مستدل و هدفمند در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: سیاست‌گذاری فرهنگی، تولید محتوا و تهیه مستندات در حوزه مأموریت‌های فرهنگی قرار داشته و روابط عمومی وظیفه دارد محصولات و محتوای تولیدشده را با استفاده از ابزار‌ها و شیوه‌های نوین ارتباطی در اختیار جامعه هدف قرار دهد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ارتقا سرمایه اجتماعی جامعه ایثارگری گفت: شاخص‌هایی همچون اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی باید به‌صورت مستمر مورد سنجش قرار گیرند و اقدامات ارزشمند بنیاد در حوزه‌های مختلف نیز به‌درستی منعکس شوند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره اقدامات و دستاورد‌های بنیاد تأکید کرد و افزود: باید خدمات و اقدامات انجام‌شده به اطلاع جامعه برسد تا تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف دیده شود. همچنین ثبت و مستندسازی رویداد‌ها و اقدامات بنیاد در استان‌ها ضروری است و استفاده از این اقدامات در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید ویژه بر ضرورت حمایت از فرزندان خردسال شهدا و کودکانی که والدین آنها شهید شده‌اند، گفت: این کودکان امانت الهی در اختیار ما هستند و باید بیش از فرزندان خودمان مراقب آنها باشیم.

موسوی بر ضرورت برقراری ارتباط مستمر با این کودکان، برگزاری برنامه‌های مناسبتی، توجه به سلامت آنان و استفاده از ظرفیت متخصصان تأکید کرد و گفت: حمایت از این فرزندان نباید صرفاً به مسائل حقوقی و مالی محدود شود بلکه باید در تمام ابعاد زندگی و رشد آنان مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عدالت باید در تمام سطوح بنیاد حاکم باشد، اظهار کرد: از اصولی که بسیار حائز اهمیت بوده، پاسداری از عدالت است. هیچ فرد یا مجموعه‌ای نباید خارج از چارچوب قانون و ضوابط عمل کرده و مدیران باید در اجرای عدالت، با جدیت عمل کنند. منابع و امکانات بنیاد برای خدمت به جامعه ایثارگری است و باید در مسیر‌های مرتبط با مأموریت‌های اصلی هزینه شود.

وی همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخص‌های واقعی و اثربخش تأکید کرد و گفت: افزایش سرمایه اجتماعی، توسعه فعالیت‌های داوطلبانه، ارائه خدمات سلامت، حل مشکلات مسکن و اشتغال ایثارگران باید از جمله معیار‌های ارزیابی مدیران باشد.

موسوی همچنین خواستار پرهیز از ایجاد ساختار‌های موازی در بنیاد شد و تاکید کرد: ساماندهی شورا‌های بنیاد، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و مشخص شدن حدود اختیارات و وظایف هر مجموعه ضروری است و باید تعداد شورا‌های اصلی و تخصصی بنیاد محدود شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های اطلاع‌رسانی بنیاد گفت: باید از روش‌های سنتی و فرسوده در انعکاس رویداد‌ها فاصله گرفت و از شیوه‌های نوین و فناورانه برای انتقال پیام و روایت اقدامات بنیاد استفاده شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه ایثارگری در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهادات تأکید کرد: نظرات و دیدگاه‌های ایثارگران باید به‌عنوان فرصتی برای شناخت بهتر مسائل و اصلاح فرآیند‌ها مورد توجه قرار گیرد و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها نیز به‌درستی منعکس شود.

معاون رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و راهبری در بنیاد باید با قدرت انجام شود و اجرای مأموریت‌ها نیز با مشارکت جدی استان‌ها و تشکل‌ها پیش برود. روابط عمومی نیز باید با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین و فناورانه، اقدامات، دستاورد‌ها و روایت‌های بنیاد را به‌صورت یکپارچه و هدفمند منعکس کند.