وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز دوشنبه در سفر به میانه از طرحهای مرمت شده گردشگری و تاریخی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی صالحی امیری از طرح گردشگری آلاداغلار، شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه بازدید و در جریان قدمت تاریخی و عملیات مرمت برخی از این طرحها قرار گرفت.

همچنین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر صالحی‌امیری قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستان میانه است.