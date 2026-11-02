سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در آستانه ۱۳ آبان‌، سازمان زیباسازی شهرداری تهران با به‌تصویر کشیدن ابعاد گوناگون جنایات تاریخی و مدرن «ابرجنایتکار تاریخ بشریت» در قالب آثار هنری شهری دست به اقدامی هنری و اثرگذار زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت:این اثر هنری با بازنمایی کشتار دانش‌آموزان میناب، افشای پرونده‌های سیاهی چون جزیره اپستین و جنایات آشکار ترامپ؛فضایی را فراهم کرده تا شهروندان و جهانیان با زبان رسای هنر در جریان این واقعیت‌ها قرار گیرند.



وی گفت: این رویداد نشان می دهد که «هنر»، قدرتمندترین و درست‌ترین ابزار برای انتقال پیام حق‌طلبی، بیداری تاریخی و نمایش چهره واقعی مستکبران به نسل امروز است.