مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای موفق رزمایش پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت بحران و بازگشایی مسیر ارتباطی جایگزین در محدوده پل روستای کلاک خلیل‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای موفق رزمایش پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت بحران و بازگشایی مسیر ارتباطی جایگزین در محدوده پل روستای کلاک خلیل‌شهر خبر داد.

محمدنژاد در حاشیه این رزمایش که با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران برگزار شد، اظهار کرد: در این عملیات فرضی، سناریوی تخریب یکی از پل‌های مسیر بهشهر به گلوگاه بر اثر تهاجم دشمن طراحی شد و نیرو‌های عملیاتی با حضور در صحنه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ایجاد راه ارتباطی جایگزین و برقراری تردد اقدام کردند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی محور بهشهر ـ گلوگاه افزود: این محور از مسیر‌های پرتردد و مهم منطقه است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند رفت‌وآمد شهروندان و روند خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه کند؛ ازاین‌رو آمادگی برای مدیریت چنین شرایطی و بازگرداندن سریع جریان ترافیک، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران تصریح کرد: تجربه شرایط بحرانی در جنگ اخیر نشان داد که آمادگی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در مدیریت بحران و عبور از شرایط دشوار دارد.

محمدنژاد تأکید کرد: باید با پیش‌بینی سناریو‌های مختلف و اجرای اقدامات مؤثر، توان بازگشت‌پذیری شبکه راه‌ها و استمرار خدمت‌رسانی را در شرایط بحرانی تضمین کنیم.

وی در پایان از بازدید اعضای کارگروه از مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خبر داد و گفت: در این بازدید، با انجام آزمایش ارتباط بی‌سیم با شهرستان‌ها، وضعیت ارتباطات و هماهنگی میان واحد‌های تابعه برای ارتقای آمادگی در شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.