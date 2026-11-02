۳۸ موتورسیکلت و خودرو به دلیل حرکات نمایشی خطرآفرین و ایجاد مزاحمت صوتی برای شهروندان در شهرستان جهرم توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در اجرای دستور برخورد بازدارنده با رانندگان متخلف، ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی این شهرستان در طرح‌های مختلف، وسائط نقلیه متخلف را توقیف کردند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور افزود: در پی وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حرکات نمایشی و ایجاد مزاحمت صوتی، رانندگان موتورسیکلت و خودرو‌ها در یکی از بلوار‌ها و تفرجگاه‌های این شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: در ۷۲ ساعت، ۳۸ دستگاه موتورسیکلت و خودرو به دلیل حرکات نمایشی خطرآفرین و ایجاد مزاحمت صوتی در این شهرستان توقیف شدند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.