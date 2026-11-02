در شش ماه امسال ۱۰۱ مورد نشت زمینی لوله گاز و ۸ هزار و ۶۶۷ مورد نشت هوایی شناسایی و برای رفع نشت، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان گفت: در شش ماهه امسال بیش از ۴۷۹۰ کیلومتر از خطوط شبکه (شامل ۱۹۵۰ کیلومتر خطوط فولادی و ۲۸۴۰ کیلومتر خطوط پلی‌اتیلن) و ۱۴۱ هزار و ۴۴۰ انشعاب مصرف‌کننده پایش شد.

عبدالحکیم کوچکی با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه، افزود: این عملیات نه‌تنها منجر به پایش سلامت خطوط شد، بلکه موجب شناسایی و کنترل دقیق موارد ناایمن نیز شد و ۱۰۱ مورد نشت زمینی (درجه یک) و ۸ هزار و ۶۶۷ مورد نشت هوایی (درجه دو) شناسایی و برای رفع نشت، در دستور کار قرار گرفت و ۱۳۹۲ مورد ناایمنی فنی نیز توسط تیم‌های بازرسی ردیابی و برای اصلاح نهایی ثبت شد.

وی تأکید کرد که این اقدامات، بخشی از یک برنامه راهبردی و مستمر برای مدیریت زیرساخت‌های گازرسانی در استان است.

کوچکی افزود: تداوم این بازرسی‌های فنی، نقش کلیدی در افزایش ضریب ایمنی شبکه، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تضمین جریان پایدار گاز برای مشترکان دارد و از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند.