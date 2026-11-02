رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برنامه‌های گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان را تشریح کرد و از برگزاری تجمع شبانه، مراسم ویژه در مدارس و راهپیمایی گسترده اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اعلام این خبر اظهار کرد: مراسم امسال با شعار محوری استکبارستیزی و اعلام انزجار از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام ذاکری با اشاره به آغاز برنامه‌های گرامیداشت این مناسبت از هشتم آبان‌ماه همزمان با سالروز شهادت شهید محسن فخری‌زاده در مدارس استان، افزود: مراسم شب یوم‌الله ۱۳ آبان، ساعت ۲۱ در میدان ساعت قم برگزار می‌شود و شهروندان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، انزجار خود را از خوی استکباری دشمنان اعلام خواهند کرد.

وی در تشریح جزئیات راهپیمایی روز ۱۳ آبان گفت: این مراسم روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود و بر این اساس، اجتماع دانش‌آموزان از ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان جانبازان آغاز شده و حرکت راهپیمایان از ساعت ۱۰:۰۰ به سمت چهارراه شهدا انجام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، افزود: دانشجویان و دانشگاهیان نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان روح‌الله، مقابل بیت تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره)، تجمع کرده و پس از آن برای پیوستن به اجتماع عظیم مردمی به سمت چهارراه شهدا حرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام ذاکری یادآور شد: مسیر خیابان شهدا (از پل حجتیه تا چهارراه شهدا) و مسیر میدان روح‌الله تا چهارراه شهدا به عنوان مسیر‌های اصلی راهپیمایی تعیین شده‌اند و اجتماع پایانی نیز در چهارراه شهدا برگزار خواهد شد.

وی اجرای گروه‌های سرود، نمایش‌های خیابانی، ارائه آثار هنری دانش‌آموزان، برنامه‌های ورزشی و برپایی غرفه‌های فرهنگی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه این مراسم برشمرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در پایان تأکید کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، جلوه‌ای بارز از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ایران در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نقش‌آفرینی فعال دانش‌آموزان در برگزاری مراسم، از ویژگی‌های برجسته و امیدآفرین امسال به شمار می‌رود.





