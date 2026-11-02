مدیرکل امور بین‌الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مجمع ABU کلمبو با تشریح تجربه رسانه ملی در جریان حمله به ساختمان مرکزی صدا و سیما، بر ضرورت حفظ جریان اطلاع‌رسانی، مقابله با اطلاعات نادرست و نقش رسانه‌ها در دفاع از حقیقت و انسانیت تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ مدیرکل امور بین‌الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در چهارمین روز از شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) در کلمبو، با تشریح تجربه رسانه ملی در جریان حمله به ساختمان مرکزی صدا و سیما، بر ضرورت حفظ جریان اطلاع‌رسانی، مقابله با اطلاعات نادرست و نقش رسانه‌ها در دفاع از حقیقت و انسانیت تأکید کرد.

الهام عابدینی در پنل تخصصی «رسانه برای صلح و انسانیت» گفت: حضور و ادامه فعالیت رسانه در شرایط جنگی، صرفاً یک مسئولیت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌تواند امید مردم برای آگاهی از تحولات و دریافت اخبار از داخل کشور باشد.

او با اشاره به حضور خود در ساختمان مرکزی صدا و سیما هنگام حمله رژیم صهیونیستی و اینکه تنها سه دقیقه پیش از این حمله به‌صورت زنده روی آنتن بوده است، افزود: کارکنان تحریریه با وجود آگاهی از احتمال هدف قرار گرفتن و به خطر افتادن جانشان، مسئولیت خود می‌دانستند که پخش برنامه‌ها را زنده نگه دارند.

مدیرکل امور بین‌الملل صدا و سیما، کاهش نگرانی مردم و تبیین ابعاد حقوقی حمله را از دیگر مسئولیت‌های رسانه در آن شرایط برشمرد و تأکید کرد: باید بر اساس چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، ابعاد این حمله و نقض قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی تبیین می‌شد.

عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده را یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسانه‌ای امروز دانست و گفت: مقابله با اطلاعات گمراه‌کننده حتی از شناسایی اخبار جعلی دشوارتر است؛ زیرا در اخبار جعلی می‌توان با بررسی یک خبر یا تصویر، جعلی بودن آن را مشخص کرد، اما اطلاعات گمراه‌کننده ابعاد پیچیده‌تری دارد.

او با اشاره به محدودیت‌های الگوریتمی شبکه‌های اجتماعی در انتشار برخی مطالب، به تجربه پس از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین دشواری اطلاع‌رسانی درباره تحولات غزه اشاره کرد و افزود: این محدودیت‌ها حتی فعالیت رسانه‌هایی را که قصد روایت بی‌طرفانه رویداد‌ها را دارند، با دشواری مواجه می‌کند.

مدیرکل امور بین‌الملل صدا و سیما، برگزاری تور‌های رسانه‌ای و دعوت از خبرنگاران خارجی برای سفر به ایران و مشاهده مستقیم تحولات را از جمله راهکار‌های مقابله با روایت‌های نادرست عنوان کرد و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه را راهکاری اساسی و پایدار برای مواجهه با این چالش دانست.

او حضور مسئولان در شبکه‌های تلویزیونی و اعلام مستقیم آخرین تحولات را از دیگر اقدامات برای مقابله با انتشار اخبار جعلی دانست و افزود: در جریان جنگ، سخنگوی نیرو‌های نظامی به‌صورت زنده در شبکه خبری حضور می‌یافت و آخرین اطلاعات درباره عملیات‌ها و تحولات نظامی را اعلام می‌کرد؛ اقدامی که به آگاهی مردم از آنچه در میدان رخ می‌داد کمک کرد.

مدیرکل امور بین‌الملل صدا و سیما در پایان با تأکید بر ضرورت دسترسی مستقیم رسانه‌ها به اطلاعات و تصاویر خام از مناطق بحران‌زده گفت: رسانه‌ها باید اخبار، تصاویر و اطلاعات مورد نیاز خود را مستقیماً از کشوری دریافت کنند که جنگ یا بحران در آن جریان دارد. به اعتقاد او، دسترسی به واقعیت‌های میدانی و دریافت اطلاعات از منابع حاضر در محل، زمینه روایت منصفانه‌تر جنگ را فراهم می‌کند.