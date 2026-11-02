به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: روز گذشته پنج حادثه با تلاش پایگاه‌های امداد و نجات استان پوشش داده شد، که ۲ مورد سوانح جاده‌ای، ۲ مورد فوریت‌های پزشکی و یک مورد مربوط به نزاع و درگیری بوده است که در مجموع ۱۰ نفر دچار حادثه و مصدومیت شدند.

محسن مومنی افزود: از این تعداد مصدوم، ۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر خدمات درمان سرپایی دریافت کرد، یک نفر با تلاش نیرو‌های امدادی رهاسازی شده و یک نفر نیز جان خود را در صحنه حادثه از دست داد.

وی با اشاره به پایگاه‌های فعال در این عملیات‌ها ادامه داد: پایگاه‌های امداد و نجات عوارضی باغ فین کاشان، دولت‌قرین سمیرم، شهید غزنوی گلپایگان و سه‌راهی سد چادگان در این ماموریت‌ها به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند.