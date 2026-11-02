به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست دانشگاه بیرجند در نشست خبری با بیان اینکه از آغاز سال تحصیلی گذشته تاکنون تعداد ۱۷ رشته جدید به دانشگاه بیرجند در مقاطع مختلف تحصیلی افزوده شده است، گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۳ هزار دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جذب دانشگاه بیرجند شده‌اند که ثبت نام از آنان ادامه دارد.

خامسان افزود: در مجموع در دانشگاه بیرجند و دانشکده‌ها بیش از ۱۳ هزار دانشجوی دختر و پسر مشغول تحصیلند که ۲۵ درصد آنان تحصیلات تکمیلی هستند.

وی گفت: از مجموع دانشجویان این دانشگاه ۶۰ درصد مرد و بقیه زن و ۵۴ درصد از دانشجویان دانشگاه بیرجند غیربومی هستند.

سرپرست دانشگاه بیرجند همچنین افزود: تعداد ۲۲۷ نفر دانشجوی بین‌المللی از کشور‌های افغانستان و نیجریه در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

خامسان از فارغ التحصیلی بیش از ۵۰ هزار دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه تاکنون خبر داد و گفت: پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه بیرجند در مهرماه سال ۱۴۰۶ جشن آن برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص طرح‌های این دانشگاه گفت: از مهم‌ترین این طرح‌ها خوابگاه ۲۵۰ نفره دانشجویی دخترانه صدف با هزینه ۱۴۰ میلیارد تومان است که تا دو هفته آینده به بهره برداری می‌رسد.

سرپرست دانشگاه بیرجند افزود: بلوک خوابگاه دانشجویان با صرف اعتبار ۸۴ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت و ساخت واحد مسکونی خوابگاه ویژه دانشجویان متاهل برای ۲۴ زوج از دیگر طرح‌های عمرانی این دانشگاه است.

خامسان در مورد مدیریت سبز و تولید انرژی تجدیدپذیر دانشگاه بیرجند نیز گفت: از سال گذشته تاکنون ۴۰۰ کیلو وات افزایش تولید داشته‌ایم که پیش بینی می‌شود ظرف ۲ سال آینده به ۱.۲ مگاوات برسد.

وی همچنین راه اندازی ۲ مرکز اسناد و کتاب‌های نفیس را از جمله برنامه‌های دانشگاه بیرجند برشمرد و افزود: به مناسبت سالگرد راه اندازی دانشگاه بیرجند هم سه نماد در سطح دانشگاه نصب خواهد شد.