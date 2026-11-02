معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرماندار میبد با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در این شهرستان، نقش اصناف را در کنترل قیمت‌ها، حفظ آرامش بازار و همراهی با مردم در شرایط سخت مؤثر و قابل تقدیر دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجواد احمدی در مراسم تکریم و معرفی رئیس جدید اتاق اصناف شهرستان میبد، با اشاره به نقش‌آفرینی اصناف در عبور از بحران‌ها گفت: اصناف میبد از منصف‌ترین اصناف کشور هستند و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کردند.

وی با قدردانی از عملکرد بازاریان و اصناف شهرستان در شرایط اخیر افزود: اصناف میبد در جریان جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه نیز با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و دولت، نقش مطلوبی در برقراری آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها داشتند.

احمدی با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در قالب ۲۳ اتحادیه در شهرستان میبد فعالیت دارند، اظهار امیدواری کرد: اصناف همچنان همراه مردم باشند و در تأمین نیاز‌های جامعه نقش‌آفرینی کنند.

در این مراسم که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، از خدمات حمید زارع قدردانی و حاج مرتضی فلاح به‌عنوان رئیس جدید اتاق اصناف شهرستان میبد معرفی شد.

همچنین اعضای جدید هیئت‌مدیره اتاق اصناف شهرستان میبد معرفی شدند.