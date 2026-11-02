به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به سوختگی در مجروحان شیمیایی جنگ تحمیلی اول گفت: ما بیش از ۱۰۰ هزار مجروح شیمیایی داریم که به معنای سوختگی است، اینها با گاز خردل دچار سوختگی شده‌اند و این نوع سوختگی نوعی جنایت بشری است. ما مطالعه‌ای انجام دادیم‌که ببینیم بروز سرطان در آنها چقدر است و بروز سرطان در سوختگی شیمیایی ۱۰ تا ۲۰ سال بعد اتفاق می‌افتد و بر روی ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مجروحان شیمیایی مطالعه کردیم و دیدیم انواع سرطان‌ها در مجروحان شیمیایی افزایش پیدا می‌کند و این یک‌سند جنایت علیه بشریت است، دانش آموزان میناب دچار سوختگی شدند و این هم سندی از جنایت علیه بشریت است.

ظفرقندی افزود: هزار و ۲۰۰ تخت سوختگی و ۲۰۰ تخت مراقبت‌های ویژه سوختگی داریم و مرگ و میر ما ۲۵ درصد در مقایسه با ۲۵ سال قبل کم شده است و این نتیجه تلاش‌ها و پیشرفت‌های پزشکی ماست.

وی افزود: تا پایان سال بیمارستان سوختگی باب الحوائج افتتاح می‌شود و بیمارستانی در چابهار در حوزه سوختگی داریم.