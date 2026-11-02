به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل جویاییان عضو هیئت مدیره مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی گفت: تا پایان ۸ آبان‌ماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی حدود ۱۲۰ ایده و طرح به دبیرخانه ارسال شد که هم‌اکنون در مرحله ارزیابی و داوری اولیه هستند.

وی گفت: از میان آثار و طرح‌های ارسالی به دبیرخانه این همایش بیش از ۶۰ طرح محور سوم مندرج در فراخوان یعنی نوآوری در شیوه‌های آموزش عمومی قرآن را شامل شده و حدود ۴۰ طرح نیز به موضوع محور دیگر این فراخوان یعنی «نگرشی نو نسبت به حفظ قرآن در مدارس» اختصاص دارند.

جویاییان تصریح کرد: فراخوان این همایش محور دیگری با عنوان «ارائه راهکار‌های اجرایی برای عملیاتی شدن ایده‌های برگزیده دوره‌های گذشته» نیز داشت که در این مورد شش طرح برگزیده ادوار گذشته برای طراحان و ایده‌پردازان تعیین شده بود که آثاری نیز در مورد این محور به دبیرخانه ارسال شده است که به موازات ارزیابی آثار دو محور ذکر شده آنها نیز در نوبت بررسی و ارزیابی قرار دارند.

وی در پایان گفت: در تلاش هستیم که ظرف مدت یک هفته تا نهایت ۱۰ روز فرایند داوری آثار ارسالی به انجام رسیده تا مقدمات برای برگزاری این دوره از همایش با مشارکت طرح‌ها و ایده‌های منتخب فراهم شود.

چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی با رویکرد آموزش عمومی قرآن در مدارس از سوی کانون مدارس اسلامی در حال برگزاری است.