پیکر آزاده و جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، شهید حاج غلامرضا کاکا، پس از تشییع در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

تشییع و خاکسپاری پیکر آزاده و جانباز شهید کاکا

تشییع و خاکسپاری پیکر آزاده و جانباز شهید کاکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر آزاده و جانباز ۷۰ درصد، شهید حاج غلامرضا کاکا، باحضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و مردم قدرشناس، پس از تشییع، در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

غلامرضا کاکا سال ۱۳۵۹ در مناطق عملیاتی مجروح اعصاب و روان شده و پای چپ و بخشی از پای راست خود را از دست داده بود. وی پس از جراحات شدید، به اسارت دشمن بعثی در آمده بود.