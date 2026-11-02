به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی استان فارس جزئیات دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل را برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تشریح کرد و از آغاز بارگذاری تدریجی فرم‌های تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه ملی خدمات الکترونیکی خبر داد.

حمیدرضا منتظری اظهار کرد : دستورالعمل استفاده از تبصره ماده (۱۰۰) با هدف تکریم مؤدیان، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرآیند وصول مالیات و ایجاد هماهنگی در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

بر اساس این دستورالعمل، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، مشمول مقررات این تبصره خواهند بود و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

وی با بیان اینکه بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع به‌صورت تدریجی انجام می‌شود، تصریح کرد : مؤدیان پس از دریافت پیامک از سرشماره معتبر MALIAT می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به تأیید فرم اقدام کنند.

افرادی که مالیاتشان صفر اعلام می‌شود هم نیازی به هیچ‌گونه اقدامی ندارند و پرونده آنها به‌صورت خودکار تعیین تکلیف خواهد شد.

منتظری افزود : چنانچه فرم تبصره ماده (۱۰۰) برای مؤدی بارگذاری نشود، وی مکلف است حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند ؛ همچنین برای سایر مؤدیان مشمول، اظهارنامه پیش‌فرض در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری می‌شود که در صورت تأیید، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در ادامه از فراهم شدن امکان تقسیط مالیات مؤدیان متناسب با نوع و محل فعالیت از ۴ تا ۸ ماه خبر داد و با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی تأکید کرد که مؤدیان برای انجام تکالیف قانونی خود، فقط به درگاه رسمی سازمان مراجعه کرده و از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.