برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، هنری و ورزشی گرامیداشت ۱۳ آبان در ۶۰ نقطه استان سمنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در این نشست، طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را با هدف فراهم کردن زمینه حضور باشکوه نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم در مراسم ۱۳ آبان ارائه کردند و با تأکید بر هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، این برنامه‌ها را به تصویب رساندند.

محمود قدرتی، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان، در این نشست بر ضرورت امیدآفرینی، مردمی بودن و اقتدارمحوری برنامه‌ها تأکید کرد.

در شهر سمنان، مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح، از میدان امام خمینی (ره) به سمت میدان سعدی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام عباس خرمیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز از برگزاری برنامه‌های پیاده‌روی و راهپیمایی در ۶۰ نقطه استان خبر داد و گفت: برنامه‌های متنوعی در سطح استان با محوریت دانش‌آموزان برای گرامیداشت این روز تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اهمیت حضور پرشور نسل نوجوان و جوان و بزرگسالان در مراسم ۱۳ آبان، بر ضرورت مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در این برنامه‌ها تأکید کرد.