مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از ثبت‌نام ۲۲۱ نفر از کارگران و خانواده‌های آنان در هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابراهیم زینل‌پور، از ثبت‌نام ۲۲۱ نفر از کارگران و خانواده‌های آنان در هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری کشور خبر داد.

وی گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان استان یزد، ۹۰ نفر کارگر، ۶۱ نفر همسر کارگر و ۷۰ نفر فرزندان کارگران هستند.

مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از رشته‌های مختلف این دوره از مسابقات اظهار کرد: در بخش رشته‌های تخصصی، ۳۳ نفر در رشته قرائت تحقیق، ۲۷ نفر در رشته مفاهیم قرآن کریم، ۲۵ نفر در حفظ ۱۰ جزء، ۶ نفر در حفظ ۲۰ جزء و ۱۲ نفر در حفظ کل قرآن کریم ثبت‌نام کرده‌اند و ۲ نفر نیز هنوز رشته خود را نهایی نکرده‌اند.

زینل‌پور افزود: در بخش رشته‌های عمومی نیز ۵۴ نفر در رشته حفظ چهار قل و ۵۵ نفر در رشته مفاهیم قرآن کریم نام‌نویسی کرده‌اند و ۷ نفر تاکنون رشته خود را انتخاب نکرده‌اند.

مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به آمار ثبت‌نام در شهرستان‌های استان یزد گفت: شهرستان یزد با ۱۰۶ نفر بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بافق با ۵۳ نفر، میبد با ۲۴ نفر، اردکان با ۱۲ نفر، مهریز با ۹ نفر، ابرکوه با ۵ نفر، شاهدیه با ۳ نفر، اشکذر، بهاباد و یزد هرکدام با ۲ نفر و شهرستان‌های زارچ، هرات خاتم و تفت هرکدام با یک نفر در این دوره مشارکت داشته‌اند.

وی گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های قرآنی جامعه کارگری و بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی است.

زینل‌پور خاطرنشان کرد: رشته‌های تخصصی این دوره شامل قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (تفسیر نمونه، جلد هشتم) و رشته‌های عمومی شامل حفظ چهار قل و مفاهیم (تفسیر نمونه، سوره فجر) است.

وی در پایان با قدردانی از استقبال جامعه کار و تلاش استان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مسابقات زمینه تقویت فرهنگ قرآنی و شناسایی و معرفی برگزیدگان و استعداد‌های برتر قرآنی جامعه کارگری استان یزد در سطح ملی را فراهم کند.