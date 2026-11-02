به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی با تشریح آخرین وضع بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه با اشاره به آمار خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی شهر تهران گفت: در جنگ ۴۰ روز اخیر، در مجموع ۵۱ هزار و ۱۲۴ مورد خسارت به واحدهای مسکونی در شهر تهران ثبت شد که حدود ۳۹ هزار مورد آن خسارت جزئی، ۸ هزار و ۹۶۳ مورد خسارت متوسط، ۷۵۰ مورد نیازمند مقاوم‌سازی و ۷۶۲ مورد نیز نیازمند تخریب و نوسازی بودند.

بابایی افزود: این آمار در طول اجرای عملیات بازسازی تغییر کرد؛ چراکه بخشی از شهروندانی که واحدهای مسکونی آن‌ها در گروه مقاوم‌سازی قرار داشت، ترجیح دادند به‌جای مقاوم‌سازی، نسبت به تخریب و نوسازی ملک خود اقدام کنند. به همین دلیل، در نهایت تعداد واحدهای مشمول مقاوم‌سازی به ۴۰۴ واحد رسید و تعداد واحدهای مشمول تخریب و نوسازی نیز به ۲ هزار و ۱۳۵ واحد افزایش یافت.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای مشارکت شهروندان در فرایند نوسازی تصریح کرد: هزینه صدور پروانه تخریب و نوسازی برای این واحدها رایگان بود و تراکم تشویقی نیز به مالکان اختصاص داده شد تا بتوانند با مشارکت سازندگان، نسبت به نوسازی املاک خود اقدام کنند. در این الگو، سازنده می‌توانست دو طبقه تشویقی را به‌عنوان سهم خود دریافت کند و واحدهای قبلی نیز پس از نوسازی در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: فرایند مقاوم‌سازی نیز مستقیماً توسط شهرداری و با همکاری مهندسان ناظر انجام شده است. همچنین شهرداری برای تسریع در تعیین تکلیف واحدهای مشمول تخریب و نوسازی، صدور پروانه‌های مربوطه را خارج از نوبت پیگیری کرده است.

بابایی درباره میزان پیشرفت عملیات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: در حوزه خسارت‌های جزئی، ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم. البته برخی موارد به علت پیگیری نکردن شهروندان یا وجود مسائل حقوقی به پیشرفت صددرصدی نرسیده‌اند.

وی افزود: در حوزه خسارت‌های متوسط نیز ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و بخش عمده واحدها تعیین تکلیف و اقدامات لازم برای آن‌ها انجام شده است. در حوزه مقاوم‌سازی نیز از مجموع ۴۰۴ واحد، ۸۱ درصد تعیین تکلیف شده و فرایند مقاوم‌سازی آن‌ها آغاز شده است؛ چراکه این فرایند به‌طور معمول حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان می‌برد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ۹۳ درصد واحدهای مشمول تخریب و نوسازی نیز تعیین تکلیف شده‌اند، افزود: برای این واحدها پروانه تخریب صادر شده و فرایند اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

بابایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده گفت: در ابتدای جنگ، ۴۶ هتل برای اسکان شهروندان در نظر گرفته شده بود که در مجموع ۵ هزار و ۹۹۸ نفر در قالب هزار و ۸۲۴ خانوار در آن‌ها اسکان داشتند، اما در حال حاضر تنها ۶ خانوار در هتل‌ها مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این خانوارها تعیین تکلیف شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یا واحد مسکونی آن‌ها تعمیر شده و به منزل خود بازگشته‌اند یا برای آن‌ها مسکن اجاره‌ای تأمین شده است تا در طول فرایند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی، محل سکونت مناسبی داشته باشند. با توجه به اینکه فرایند مقاوم‌سازی حدود یک سال تا یک سال و نیم و در برخی موارد فرایند تخریب و نوسازی بیش از دو سال زمان می‌برد، برنامه‌ریزی شده است تا شهروندان در این مدت با مشکل اسکان مواجه نشوند.

عضو شورای شهر تهران درباره نحوه تأمین مسکن موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده نیز توضیح داد: خود مالکان یا مستأجران، واحدهای مسکونی موردنظر را پیدا می‌کردند و شهرداری مسئولیت پرداخت ودیعه مسکن و اجاره‌بها را بر عهده داشت. تاکنون هزار و ۷۹۵ مورد ودیعه مسکن به شهروندان و خانوارهای مختلف پرداخت شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی شهرداری برای تأمین لوازم ضروری زندگی شهروندان آسیب‌دیده گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۶۲ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۲۷۳ مورد شهرکارت ۲۰۰ میلیون تومانی و هزار و ۷۲۸ مورد شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به شهروندان اختصاص داده شده است تا بتوانند لوازم ضروری زندگی خود را تأمین کنند و در منازل اجاره‌ای یا واحدهای مسکونی آماده‌شده مستقر شوند.

بابایی در پاسخ به سوالی درباره تسهیلات و الگوهای حمایتی شهرداری برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: در حوزه خسارت‌های جزئی، متوسط و مقاوم‌سازی، تمام اقدامات مستقیماً توسط شهرداری انجام شده است. در بخش تخریب و نوسازی نیز مشوق‌هایی برای شهروندان در نظر گرفته شده تا بتوانند شخصاً یا از طریق مشارکت با سازندگان، بدون پرداخت هزینه ساخت‌وساز اقدام کنند.

وی ادامه داد: با اختصاص دو طبقه تراکم تشویقی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، شهروندان می‌توانند خودشان اقدام به ساخت‌وساز کنند یا با سازندگان مشارکت داشته باشند. در این الگو، سازنده دو طبقه اضافی را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند و واحدهای قبلی پس از نوسازی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. به همین دلیل، شرایط تهران در مقایسه با سایر شهرهای کشور متفاوت بود و در این حوزه دغدغه‌ای جدی برای تأمین مسکن شهروندان وجود نداشت.

عضو شورای شهر تهران درباره زمان‌بندی نهایی طرح بازسازی منازل آسیب‌دیده نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود طرحهای مقاوم‌سازی تا حدود ماه سوم سال آینده تعیین تکلیف شوند. در طرحهای مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی، اختیار تصمیم‌گیری به خود شهروندان واگذار شده است و برای املاک مسکونی نیز تا دو سال به مالکان مهلت داده شده تا بتوانند هرچه سریع‌تر این فرایند را به نتیجه برسانند.

وی در پایان با اشاره به همکاری نهادهای مسئول در فرایند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده تهران گفت: مسئولیت بازسازی خسارت‌های واردشده به واحدهای ساختمانی و مسکونی شهر تهران به شهرداری تهران واگذار شد و بخش عمده فعالیت‌ها توسط مدیریت شهری و با هماهنگی دولت انجام گرفت. در این مسیر، همکاری میان دستگاه‌های مختلف برقرار بوده و دغدغه جدی در این حوزه وجود نداشته است.