به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن آباده گفت: کشاورزان این منطقه امسال ۹۰ هکتار از مزارع خود را به کشت سیب زمینی اختصاص داده‌اند که ۳۹ هکتار از آن را محصول بذری تشکیل می‌دهد و ۵۱ هکتار سیب زمینی خوراکی است.

سعید یعقوبی با بیان اینکه ارقام سیب زمینی کشت شده در این شهر جلی، سیلوا و بورن است افزود: پیش بینی می‌شود کشاورزان شهر بهمن بیش از ۲ هزار و ۴۰ تن سیب زمینی خوراکی و ۷۸۰ تن سیب زمینی بذری برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.