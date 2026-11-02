به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حسین عاشوری گفت: مأموران پلیس امنیت و اطلاعات در جریان بازدید میدانی از واحد‌های صنفی، اقلام غیرمجاز یک واحد عرضه‌کننده لوازم لوکس خودرو را جمع‌آوری و برای آن اخطار مهر و موم صادر کردند.

وی افزود: اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت و اطلاعات در سال جاری بیش از ۴ هزار بازدید از واحد‌های صنفی انجام داده که در نتیجه آن، بیش از ۷۰ مورد اخطار مهرو موم صادر و ۶۸ واحد صنفی متخلف هم مهر و موم شده‌اند.