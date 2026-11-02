به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، روز چهارشنبه در برخی ساعت‌ها بر سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا افزوده خواهد شد که به سبب آن دریا به‌ویژه در مناطق جنوبی تا حدودی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

هادی سالاری افزود: امروز نیز به‌صورت پراکنده در برخی نقاط استان و روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در قالب بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

وی جهت وزش باد را متغیر، به‌تدریج شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعت‌هایی ۶۰ تا ۱۲۰ و در هنگام ناپایداری موقت جوی بیش از ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر مد اول ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد، جزر اول ۰۸:۵۲، مد دوم ۱۶:۴۵ و جزر دوم دریا ساعت ۱۹:۲۹ دقیقه رخ خواهد داد.