با تلاش ماموران بهداشتی استان سمنان ۲ هزار و ۲۳۵ کیلوگرم تخم‌مرغ بدون مدارک دامپزشکی در دامغان توقیف و بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در دامغان معدوم شد.

توقیف و معدوم سازی مواد خوراکی غیر قابل مصرف در سرخه و دامغان

توقیف و معدوم سازی مواد خوراکی غیر قابل مصرف در سرخه و دامغان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایمان فولادی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه گفت: با کنترل تردد خودرو‌های حامل فرآورده‌های خام دامی، یک دستگاه خودروی حامل ۲ هزار و ۲۳۵ کیلوگرم تخم‌مرغ که بدون گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی تردد می کرد توقیف و متخلفان این پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه همچنین از تشدید نظارت بر تردد محموله‌های مرغ زنده، تخم‌مرغ و کود مرغی خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز و شیوع بیماری‌های طیور، کنترل و پایش این محموله‌ها در دستور کار دامپزشکی شهرستان قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: با محموله‌های فاقد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای و هویت مشخص، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

در دامغان نیز در پی ثبت شکایت مردمی در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، بیش از ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی و آشامیدنی شامل دوغ، دلستر، آبمیوه، چیپس، پفک، پفیلا و سایر اقلام غذایی کشف و و با دستور مرجع قضایی معدوم شد

شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.