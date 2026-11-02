رئیس عالی مسابقات کشور گفت: جشنواره مدهامتان با رویکرد مسجدمحوری، رقابت گروهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی سراسر کشور، زمینه احیای سنت مسابقات قرآنی در مساجد را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قره‌شیخلو در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با تأکید بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های فنی مسابقات قرآنی، تعامل میان دستگاه‌های برگزارکننده و دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور را الگویی مؤثر برای ارتقای کیفی رویداد‌های قرآنی دانست و گفت: جشنواره مدهامتان با رویکرد مسجدمحوری، رقابت گروهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی سراسر کشور، زمینه احیای سنت مسابقات قرآنی در مساجد را فراهم می‌کند.

وی در این نشست با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان اظهار کرد: تلاش و همت برگزارکنندگان این مسابقات در طراحی و مدیریت این رویداد قرآنی، با وجود مسائل و مشکلات موجود، قابل تقدیر است و امیدواریم خداوند بر توفیقات آنان بیفزاید.

رئیس عالی مسابقات کشور با اشاره به ویژگی‌های شاخص جشنواره مدهامتان افزود: یکی از نکات قابل توجه این دوره، همکاری و تعامل سازنده میان ستاد برگزاری مسابقات و دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور است که به هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد منجر شده است.

قره‌شیخلو این تعامل را الگویی برای سایر دستگاه‌های برگزارکننده مسابقات قرآنی دانست و تصریح کرد: بیش از ۴۰ دستگاه در کشور به‌صورت سالانه مسابقات قرآنی ویژه مخاطبان خود برگزار می‌کنند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور می‌تواند زمینه ارتقای فنی و کیفی این رویداد‌ها را فراهم کند.

داور مسابقات قرآنی مدهامتان با تأکید بر رعایت ضوابط و استاندارد‌های فنی در برگزاری مسابقات گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته جشنواره مدهامتان، التزام برگزارکنندگان به استاندارد‌های فنی و مقررات مورد تأیید دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که رویداد‌های رقابتی در حوزه‌های مختلف از چارچوب‌ها و ضوابط مشخص برخوردار هستند، مسابقات قرآنی نیز باید بر اساس استاندارد‌های مدون برگزار شوند تا از سلیقه‌محوری فاصله بگیرند و کیفیت داوری و اجرا در آنها ارتقا یابد.

قره‌شیخلو با اشاره به اهمیت این رویکردگفت: در برخی مسابقات، سلیقه مدیران و برگزارکنندگان بر ضوابط و استاندارد‌ها غلبه پیدا می‌کند، اما در جشنواره مدهامتان توجه ویژه‌ای به اجرای مقررات فنی و استاندارد‌های مورد تأیید دبیرخانه شده است که این مسئله شایسته تقدیر است.

وی مسجدمحوری را از دیگر ویژگی‌های مهم جشنواره مدهامتان برشمرد و گفت: بسیاری از فعالان و پیشکسوتان قرآنی، از جمله نسل ما، آشنایی و رشد قرآنی خود را از مساجد آغاز کرده‌اند و ضروری است این ظرفیت ارزشمند بار دیگر احیا و تقویت شود.